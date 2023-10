Fermana, così parlò Bruniera: «Non mi sono pentito di aver risposto alla chiamata del club, è una scommessa»

Aveva incassato una timida fiducia lunedì sera, nell'immediato dopo gara di Fermana -Perugia (0-2), prima di ricevere l'esonero da parte del club il giorno seguente. Andrea Bruniera, da guerriero di sempre, non si è mai sottratto alle sue responsabilità. Anche in sala stampa quando è tornato sulla chiamata estiva da parte del club: «Non mi sono pentito di aver risposto alla chiamata della Fermana - aveva spiegato "Franz" ai cronisti presenti al Recchioni - E' una scommessa, un'opportunità che ritengo ancora tale (ma forse aveva già immaginato l'esito, ndr). Possiamo far meglio, dobbiamo solo continuare a lavorare».