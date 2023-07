Fermana, adesso è ufficiale: Bruniera nuovo allenatore e Galassi direttore sportivo

FERMO Per la quarta volta a Fermo. La prima da difensore al tramonto della carriera, la seconda da traghettatore con tanto di salvezza in C1 nel 2003-2004, la terza da mister delle giovanili – poi collaboratore di Cornacchini – nel 2020-2021 – e la quarta adesso, da capo-allenatore, lui che nell’ultimo ventennio è stato praticamente sempre vice fidato. Adesso Andrea Bruniera, metà trevigiano metà anconetano, si è preso tutta la Fermana. Ad un certo punto, nei giorni scorsi, l’unico che non sapeva di essere stato contattato era proprio lui. Si scherza, non è bravo a bluffare l’ex ricciolone che con i dorici fu protagonista in Serie A.

LEGGI ANCHE: Fermana, svolta in panchina: Bruniera vicino all'annuncio? E prende quota anche il nome del nuovo Ds

Le prime dichiarazioni

«Non sono nemmeno a mio agio qui mentre vi parlo – ha sorriso il nuovo allenatore gialloblù -.

Conta solo il campo e so che lì dentro posso dare il mio 100%. Sono giunto in un momento della vita in cui preferisco stare in prima linea, prendermi elogi o bastonate, senza dipendere da nessuno. Qui sono stato sempre accolto bene, ho girato tanto per lavoro e unire anche la vicinanza alla famiglia non mi dispiace affatto. Quel gol di Ceccobelli che ci salvò ai playout a Taranto? Sì, sarebbe bellissimo replicare un risultato del genere. Parlare di moduli è prematuro. Vedremo che tipo di materiale avrò a disposizione. Ad esempio mi piace la difesa a tre. Giandonato? Viene da un campionato strepitoso, non è mai facile ripetersi ma da lui mi aspetto grandi cose. Chi mi piacerebbe riavere dell’anno scorso? Da spettatore ho apprezzato molto il portiere Borghetto». Che, udite udite, è ancora svincolato. Consigli per gli acquisti da fornire al ds Andrea Galassi, il nuovo uomo mercato del club canarino.

Foto di Sara Valentini