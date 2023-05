SAN BENEDETTO - «Per il periodo della manifestazione, non c’è più una camera libera in tutta San Benedetto. I turisti che ancora vorranno venire a godersi lo spettacolo, dovranno attrezzarsi per alloggiare fuori città». Con queste parole, il sindaco Antonio Spazzafumo dà la misura dell’enorme interesse che c’è intorno all’esibizione delle Frecce Tricolori. La pattuglia acrobatica dell’Aeronautica Militare vivacizzerà il cielo della Riviera nel primo fine settimana di giugno. Ieri, in municipio, sono stati svelati alcuni aspetti importanti di questo evento: unico nel panorama regionale per l’anno in corso. Ebbene, i giorni principali saranno sabato 3 e domenica 4 giugno.





Ma la città sarà a festa già venerdì, con l’allestimento di un villaggio commerciale e promozionale distribuito tra lungomare Nord e isola pedonale. In vendita, anche delle cartoline commemorative (ricavato in beneficenza) ed un francobollo creato ad hoc da Poste Italiane che sarà possibile annullare in loco. In piazza Giorgini, un simulatore altamente performante darà a tutti la sensazione di essere ai comandi di un jet. Ma i piloti provetti saliranno in quota solo sabato (dalle 15.30) per le prove e domenica (dalle 14.45) per l’esibizione vera e propria. Entrambe le fasi saranno visibili sostanzialmente da tutto il litorale. Provenienti dall’aeroporto di Pescara, domenica le Frecce strabilieranno i presenti a partire dalle 17. Prima, c’è tutto un mondo volante.

Il programma



Infatti, è prevista una sarabanda di velivoli, sia militari che non. In particolare due aerei civili eseguiranno delle evoluzioni, spargendo dei fumogeni rossoblù, per onorare i cento anni della Sambenedettese Calcio. Sul fronte militare, previste delle simulazioni di salvamento tramite elicotteri, sia della Guardia costiera che della stessa Am. Sicuramente, catalizzerà l’attenzione dei presenti il lancio di alcuni esperti paracadutisti. Ci saranno delle prove di ammaraggio e di decollo acquatico realizzate da idrovolanti. Mentre i mezzi civili standard avranno come base la pista “Mac - Mecaer Aviation Group” di Centobuchi. Punto nevralgico dell’evento sarà il tratto di spiaggia libera in zona “Las Vegas”. Lì verrà installato il centro di comando-controllo, più un’area attrezzata con 400 posti a sedere, dedicata ad ospiti e autorità. Per predisporre al meglio un evento così logisticamente impegnativo, si sta muovendo una macchina organizzativa poderosa. Solo la Protezione civile, prevede l’impiego di oltre 100 volontari, provenienti da varie zone delle Marche.

Corsia est chiusa



La corsia Est del lungomare resterà chiusa per tutti i tre giorni della manifestazione. Mentre l’altra corsia verrà interdetta solo durante l’Air Show. In quel particolare frangente, sarà consentito il passaggio soltanto alle navette ed a pochissimi altri mezzi autorizzati. Domenica ci saranno 18 bus gratuiti (16 dei quali da 100 posti) che faranno la spola da almeno tre direttici periferiche: “Orologio” a Nord, “PortoGrande” a Sud e, ad Ovest: “Centro Smerando” - parcheggio cimitero. L’invito dell’amministrazione comunale è di limitare gli spostamenti interni alla città. «Chiediamo a tutti - chiosa il sindaco - di tollerare qualche inevitabile disagio che si creerà nella viabilità». L’evento sarà trasmesso in diretta sull’emittente VeraTv.