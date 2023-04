SAN BENEDETTO - Stalli a peso d’oro in occasione dell’esibizione delle Frecce Tricolori. A circa un mese dall’evento, che riguarderà ben tre giorni - dal 2 al 4 giugno - emerge il costo elevato per installare i gazebo sul lungomare durante la manifestazione, mentre l’amministrazione si difende sottolineando che sarà un evento da 300mila persone. Inoltre il giorno dopo, precisamente il 5 giugno, nell’ambito dell’iniziativa “AM ringrazia l’Italia”, le Frecce Tricolori sorvoleranno i cieli di Ancona con la Pattuglia Acrobatica Nazionale.

Le motivazioni



Gli spazi, per allestire le bancarelle sul lungomare costeranno dai 400 ai 600 euro, precisamente 400 euro per gli stand lunghi 5 metri e 600 euro per quelli che andranno oltre i 5 metri. Cifre che sembrano esorbitanti agli ambulanti. «Diversi nostri soci – spiega Maria Angellotti della Confcommercio – rinunceranno a esserci proprio per i costi degli stand che sono nettamente superiori alla media e soprattutto a quelli della precedente edizione. Sono prezzi improponibili. Tra l’altro si tratta soprattutto di stand che vendono cibo, quindi panini, fritture, pizze quando la parte del leone la faranno gli chalet».

Da parte del Comune arriva la difesa del consigliere Stefano Gaetani che dice: «Non siamo di fronte a un mercato qualsiasi ma alla possibilità di partecipare a un evento che porterà in città 300mila persone, senza dimenticare che non si tratta di un giorno bensì un intero fine settimana. Da tenere conto come a Jesolo sia stata chiesta una tariffa doppia rispetto a qui». Intanto l’amministrazione comunale ricorda come verranno organizzati eventi collaterali, organizzati dall’Aero Club Ancona e dall’Aero Club Picenum, che arricchiranno ulteriormente il primo fine settimana di giugno. Tra le iniziative che si intendono realizzare, sul percorso del lungomare nord è previsto l’allestimento di un “villaggio commerciale”, uno spazio aperto dedicato a tutti gli operatori del commercio su aree pubbliche, sia alimentare che non alimentare, agli artigiani e agli hobbisti.

«Per definire il numero di stalli di cui si comporrà il villaggio – spiegano gli assessori alle attività produttive Laura Camaioni e al turismo Cinzia Campanelli – è necessario conoscere il numero di operatori interessati a prendere parte all’iniziativa. Pertanto, in questa fase, coloro che intendono essere presenti nel villaggio commerciale a scrivere al funzionario referente, dottor Danilo Salvetta».



Al Comune spetta occuparsi della sicurezza e il piano stilato dall’ingegner Luigi Balloni ora verrà consegnato all’Aero Club per poi essere sottoposto al vaglio della Prefettura che dovrà dare semaforo verde. Nel piano vengono inseriti tutti gli aspetti tecnici inerenti allo spettacolo a cominciare dalla presenza della Protezione civile regionale, dei sommozzatori, lo spiegamento di agenti della polizia municipale e degli altri corpi, la lista delle strade che verranno chiuse per l’evacuazione, l’eliambulanza a disposizione, insomma tutte le indicazioni necessarie.