ANCONA Divieto di sosta e fermata sull’intero piazzale della chiesa di San Giuseppe. Oggi tutta Candia si ferma per festeggiare i 100 anni di nonna Gina, storica bidella della scuola elementare della frazione, che ha cresciuto generazioni di bambini. Originaria di Montesicuro Gina Giuliodori, vedova di Vittorio Nicolini, ha lavorato all’inizio nella piccola scuola della Grancia, poi alla Ungaretti.

«Le vogliono tutti molto bene - dice il parroco Don Stanislao - e quando gli ex alunni la incontrano si fermano sempre per salutarla». Nonna Gina era infatti sempre buona e gentile con i bambini. Spesso, al momento della merenda, andava a comprare per loro dei panini al bar vicino. «Ha cent’anni, ma è ancora molto lucida e religiosissima - dice il parroco -, tanto che viene sempre in chiesa». Così, d’accordo con la famiglia di Gina - i figli Cesare, Paolo Gabriella e Annamaria, sei nipoti e sette pronipoti - Don Stanisalo ha deciso di dedicarle la messa delle 10,30, con una benedizione particolare per ringraziarla dei servigi resi alla comunità. Dopo la funzione, davanti alla chiesa verrà organizzato un rinfresco con tutto il paese che, in caso di maltempo, si terrà al circolo. La polizia locale ha disposto il divieto di sosta e fermata, dalle 8 alle 15, sull’intero piazzale della parrocchia.