CASTELLEONE DI SUASA - Grave infortunio domestico ieri pomeriggio a Castelleone di Suasa, dove un 66enne è scivolato da una scala in cortile, battendo la testa. L’uomo, di origini cinesi ma residente a Castelleone di Suasa, è precipitato da un’altezza di circa tre metri. Erano quasi le 18 quando si è verificato il grave infortunio. Il 66enne si trovava in cima alla scala quando, all’improvviso, ha perso l’equilibrio finendo a terra dopo un volo di alcuni metri.

Si è procurato un trauma cranico, che ha fatto temere il peggio, e vari altri traumi.

Sul posto è subito intervenuta un’ambulanza del 118, inviata dalla postazione di Arcevia, la più vicina in quel momento. La centrale operativa del 118, che ha ricevuto la richiesta d’intervento, in un primo momento aveva disposto l’intervento di Icaro ma poco dopo la partenza, a causa del maltempo, il volo dell’eliambulanza è stato annullato e ha fatto rientro. In alternativa è stata inviata l’automedica dall’ospedale di Senigallia.

La dinamica dell’infortunio e soprattutto l’altezza da cui è precipitato hanno fatto ritenere che le condizioni di salute del 66enne fossero molto preoccupanti. Il ferito è stato stabilizzato sul posto, ricevendo le prime cure, per poi essere trasferito in codice rosso, di massima gravità, all’ospedale regionale di Torrette, dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso e trattenuto in osservazione per via del trauma cranico.

L’uomo si trovava in cortile e stava svolgendo dei lavoretti, però i familiari, che hanno subito chiamato i soccorsi, non hanno precisato nei dettagli cosa stesse facendo. Di certo c’è che, improvvisamente, ha perso il controllo, scivolando da circa tre metri di altezza. Non è chiaro se abbia messo male un piede perdendo l’equilibrio ma la caduta è stata accidentale ed è avvenuta nel cortile di pertinenza dell’abitazione. I familiari l’hanno subito raggiunto all’ospedale dorico per seguire da vicino la situazione.