Castelleone di Suasa, incendio in quattro appartamenti: fuga dalle case in fiamme

CASTELLEONE DI SUASA - Le fiamme hanno avvolto la palazzina in un attimo anche se i residenti di quattro appartamenti sono riusciti ad uscire dalle abitazioni e a mettersi in salvo in attesa dei soccorsi.

Incendio in quattro appartamenti: fuga dalle case in fiamme

I vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio (giovedì 7 dicembre) a Castelleone di Suasa per un incendio che ha coinvolto quattro appartamenti: sul posto le squadre di Arcevia e Senigallia che sonon riusciti a spegnere le fiamme ma sono in corso le operazioni di verifica e messa in sicurezza delle unità abitative coinvolte.