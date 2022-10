Truffe agli anziani, lezione anti raggiro di carabinieri e polizia a Castelleone di Suasa

CASTELLEONE DI SUASA - Truffe agli anziani e non solo. Sarà questo il tema di un incontro per fornire importanti indicazioni su come comportarsi davanti a possibili truffe/furti/raggiri sia all’interno delle proprie abitazioni che all’esterno. L’iniziativa è dell’Arma dei Carabinieri e sul nostro territorio portata avanti dal Comandante della Compagnia Carabinieri di Senigallia, Capitano Francesca Romana Ruberto e del Comandante della Stazione di Ostra Vetere.

L'appuntamento

L’appuntamento, in collaborazione con Amministrazione Comunale, Parrocchia SS. Pietro e Paolo di Castelleone di Suasa, è per sabato 29 ottobre alle 16.30 nei locali della Chiesa di S. Antonio in P.zza Vittorio Emanuele II