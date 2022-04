Esce di strada e si ribalta con l'auto, choc a Castelleone di Suasa: 50enne portato in volo all'ospedale, è grave

CASTELLEONE DI SUASA – Grave incidente nel pomeriggio di oggi in contrada Farneto, a Castelleone di Suasa. Un cinquantenne, mentre era alla guida della propria auto, ha perso il controllo e ha capottato. Nello schianto non sono rimasti coinvolti altri veicoli. I passanti hanno dato l'allarme al 112. Sul posto è intervenuto il 118 con l'eliambulanza, insieme ai carabinieri. L'automobilista è stato estratto dalle lamiere con l'aiuto dei vigili del fuoco ed è stato portato in volo all'ospedale di Torrette con un codice di massima gravità.

