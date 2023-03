Ventenne si schianta con lo scooter sul guardrail e si lacera una caviglia

ANCONA - Stava procedendo in sella al suo scooter lungo l'asse in direzione centro quando all'altezza dell'uscita Tavernelle per cause in fase di accertamento ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro il guardrail. Il ragazzo di 20 anni non è caduto ma nell'impatto ha subito la lacerazione della caviglia con la Croce Gialla e l'automedica intervenuta sul posto che pertanto lo hanno portato all'ospedale di Torrette con un codice di media gravità.