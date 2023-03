SENIGALLIA - Da sabato Mauro Uliassi riapre il ristorante sulla spiaggia di velluto e nello stesso giorno il collega stellato, Moreno Cedroni, cala anche l’ultimo asso. Dopo la Madonnina del Pescatore aperta a febbraio, e il Clandestino Sushi Bar nelle scorse settimane, a completare l’offerta sarà da aprile anche Anikò in piazza Saffi. I grandi chef al completo per una nuova stagione turistica. Moreno Cedroni è inoltre reduce dall’ennesimo riconoscimento, ritirato a Milano. Il Clandestino Sushi Bar è stato, infatti, premiato da Identità golose in collaborazione con The Fork come il miglior ristorante d’Italia per servizio e accoglienza.

Il riconoscimento



«Da 23 anni è uno dei ristoranti più belli d’Italia – riporta la motivazione del premio - ma se si parla spesso della sua posizione magica, a un passo dalle onde del Conero, e del suo menu ad alto tasso di creatività, poco si cita il suo impeccabile senso dell’ospitalità, i sorrisi calorosi e le rare attenzioni per ogni cliente». Grato per il premio Moreno Cedroni spiega che «i nostri ospiti rendono magico il luogo dove cielo e mare diventano un tutt’uno, dove la narrazione diventa trama del bello e del buono. Grazie a Massimo Franzin colonna portante del Clandestino, a tutto il team sala e cucina e al prezioso ruolo della guida che mette in luce l’impegno e l’amore per il nostro lavoro».

Sui social Cedroni ha poi annunciato la riapertura per sabato di Anikò. «Vi aspettiamo il 1° aprile per il servizio del pranzo, in piazza Saffi per condividere la passione del buono e del bello – ha scritto precisando che – non è un pesce d’aprile». Stessa data scelta già da qualche settimana anche da Mauro Uliassi che da sabato torna a dirigere il ristorante Uliassi tra la banchina di levante e la spiaggia di velluto con vista sul mare. Non ha ancora fissato una data ma i lavori proseguono per ripristinare la gelateria Brunelli di via Carducci. Chiusa improvvisamente dopo il 15 settembre, a causa dei danni provocati dall’alluvione, riaprirà a breve con un nuovo look.

Scalda i motori anche Casa Nana in piazza del Duca, al posto della boutique Gabriella Moda, che si è spostata al mare. Il brand made in Senigallia, Patatas Nana, dopo aver conquistato il mondo diventando protagonista di ogni aperitivo, avrà una casa tutta sua nella piazza del centro. Il weekend alle porte segna il ritorno anche di altre attività con un risveglio della riviera che, per Pasqua, entrerà a pieno regime.



La passione



«Avevo pensato di andare in pensione e vendere tutto – racconta Michele Cotadamo, titolare di In&Out – invece ho deciso di fare un’altra stagione. Dal 1° aprile sarò di nuovo aperto con una novità: la pizza anche al taglio. Quando un lavoro ti piace e lo fai con passione non è facile andare in pensione, ci penserò un altro anno». Da tantissimi anni sforna pizza e non solo nel ristorante e pizzeria di Palazzo Venezia di fronte al mare e, almeno per un’altra estate, sarà di nuovo lì. Lavori in corso in questi giorni negli stabilimenti balneari che si preparano anche se le dune a protezione delle strutture resteranno fino a dopo Pasqua e per piantare gli ombrelloni, quindi, c’è ancora tempo.