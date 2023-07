ANCONA - «Quando i parcheggi a valle sono pieni, le auto vanno fermate alla rotatoria a monte». Il semaforo rosso non basta più come avviso o deterrente per scoraggiare chi, nonostante tutto, sogna la tintarella di Portonovo: «Serve una pattuglia della polizia locale per i controlli ed evitare il caos-traffico nella baia». Le scene di sosta selvaggia e parcheggi ingolfati fino all’inverosimile potrebbero essere per il proseguo dell’estate solo un incubo sfiorato dagli amanti della baia.

APPROFONDIMENTI L'EVENTO In 27mila al Del Conero per il concerto di Tiziano Ferro: due treni notturni e gratuiti per evitare il caos

I tempi

L’idea del sindaco Daniele Silvetti è, infatti, quella di poter posizionare - nei giorni dove l’affluenza è potenzialmente maggiore - una pattuglia della polizia locale all’altezza della rotatoria a monte. Il compito degli agenti delle Palombare sarebbe quello di vigilare sui transiti e impedire l’accesso ai mezzi quando scatta il pienone dei parcheggi. Capitolo a parte per chi deve andare al ristorante o ha l’ombrellone stagione: per loro ci sarebbe, naturalmente, il via libera. I tempi potrebbero essere strettissimi per mettere in piedi il progetto anti caos: «Se riusciamo - dice il sindaco - sarà già per questa estate». Il “se” è una parola d’obbligo, considerando che il servizio deve essere messo in campo dalla polizia locale. Un Corpo che non ha ancora il proprio comandante, dopo le dimissioni rassegnate (anche per i sopraggiunti limiti di età) dall’ufficiale Liliana Rovaldi.

I disagi

Quello del caos parcheggi è uno dei ritornelli più frequenti che riecheggia nella baia. E che ha tenuto banco negli uffici delle ultime amministrazioni comunali. Perché, nel clou dell’estate e durante i weekend, la baia scoppia e trovare parcheggio diventa un’impresa. In tanti, nonostante il semaforo rosso che indica gli stalli sold out, prova comunque a scendere per cercare un posto nei vari parcheggi, creando un traffico non da poco e che si potrebbe evitare con lo “sbarramento” imposto dalla polizia locale. Un po’ come era stato durante la prima estate del Covid, nel 2020, quando per evitare il sovraffollamento delle spiagge, la polizia locale aveva deciso di chiudere la strada della baia a tutte le auto potenzialmente in entrata.

La prima soluzione

Da metà giugno, per sopperire alla mancanza di stalli, è aperto a monte il parcheggio Pieri, di fronte allo stradello per Mezzavalle. È diventato, di fatto, il primo tassello importante contro il caos della sosta. Sono 250 i posti a disposizione per gli utenti che, per scendere nelle spiagge della baia, possono prendere la navetta che arriva in piazzetta. Da oggi e fino a domenica 27 agosto il servizio di bus navetta sarà attivo tutti i giorni dalle 8 a mezzanotte. La navetta sarà attiva fino al primo ottobre.