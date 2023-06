ANCONA - Prove tecniche di metropolitana di superficie. L’occasione per testare i benefici della mobilità su ferro, al centro di un progetto (tutto da definire) sponsorizzato in campagna elettorale dal sindaco Silvetti, sarà l’atteso concerto di Tiziano Ferro che l’8 luglio richiamerà al Del Conero circa 27mila fan. Oltre al servizio gratuito di bus navetta, nelle ultime ore il Comune ha deciso di attivare un treno straordinario che partirà da Ancona Stadio alle 23,55 e arriverà alla stazione di Ancona Centrale a mezzanotte e 2 minuti.

Le corse

Avrà una capacità di 1000 passeggeri e non effettuerà fermate intermedie. Per l’accesso, che verrà effettuato nell’arco di 5 minuti con personale dedicato, non verrà chiesto alcun biglietto. Nel caso non bastasse, verrà aggiunta una seconda corsa dalla vicina stazione di Varano (raggiungibile a piedi in pochi minuti, con percorso protetto) alle 00:35 e arrivo alla stazione centrale 5 minuti dopo. L’obiettivo è evitare il caos degli ultimi maxi concerti (come quello di Vasco), «una sperimentazione in vista di futuri grandi eventi di caratura nazionale e internazionale che vogliamo sviluppare insieme alle maggiori agenzie del territorio», commenta l’assessore Angelo Eliantonio.



Il trasporto integrato



L’idea della navetta su rotaia nasce da un progetto di mobilità integrata con Trenitalia in vista del Giubileo 2026 a cui sta lavorando l’assessore Daniele Berardinelli: «Le persone - spiega - potranno arrivare al concerto con i treni di linea per poi rientrare con quello speciale notturno, gratuito, utile anche a raggiungere i parcheggi scambiatori dalla stazione principale». L’assessore alla movida, Marco Battino, sottolinea l’importanza di una mobilità integrata «tema fondamentale nell’ambito dell’economia della notte per servire adeguatamente la cittadinanza». «Come stabilito dal vertice in Prefettura, il parcheggio dello stadio dovrà restare libero per i mezzi di soccorso e i veicoli di disabili e donne incinte, ma qui potranno parcheggiare moto e scooter con afflusso solo da Tavernelle», ricorda il vice comandante della Polizia locale Luca Martelli. In via Filonzi la circolazione sarà bloccata dalle 18, non appena si satureranno i parcheggi lungo un lato della Cameranense (a senso unico dal pomeriggio). Al termine del concerto la rotatoria davanti alla multisala verrà chiusa per favorire il deflusso dei pedoni, con 60 vigili in campo. Con Conerobus saranno allestite 25 navette (andata dalle 14 alle 21, ritorno dalle 23): la linea blu partirà dalla stazione centrale (lato alberghi) con fermate in piazza Ugo Bassi e via Tavernelle, servendo i park degli Archi, di piazza d’Armi e di via Ranieri; la gialla dal park del cimitero di Tavernelle e la rossa dal liceo Galilei. Si potrà parcheggiare anche in aree di sosta non servite dai bus, come al Gross Center (dalle 18,30), in via Albertini, via Scataglini, via 1° Maggio, via Flavia e dintorni, ma anche al Palaindoor per un totale di 15mila posti.