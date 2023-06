SENIGALLIA - Crescono le prenotazioni a luglio per Senigallia che si impone tra le città di maggiore interesse in Italia. Gli albergatori non hanno dubbi sulla pubblicità dei grandi eventi e dei big che l’hanno scoperta, parlandone sui social. Il portale per prenotare voli e alberghi Jetcost, nello stilare la classifica delle 40 città italiane più ricercate per le vacanze nel mese di luglio, posiziona Senigallia al 30esimo posto, seguita al 40esimo dall’altra marchigiana: San Benedetto del Tronto.

Tanto interesse poi si traduce in prenotazioni? «Le richieste per luglio a Senigallia sono in crescita sicuramente – conferma Marco Manfredi, presidente provinciale di Federalberghi – non so dire ancora in che percentuale, poi vedremo di quanto miglioreranno le presenze. Ci serviranno per recuperare la prima parte di giugno che, a causa del meteo, risulta più stentato rispetto allo scorso anno. Utile la pubblicità del Rds Summer Festival che ci ha reso un’elevata visibilità». La città si è rivelata una sorpresa per i cantanti che non la conoscevano, come ha affermato Achille Lauro o come ha detto anche Annalisa sul palco, facendo poi una storia con uno scatto della Rotonda sul suo profilo Instagram che conta quasi 2 milioni di follower. Giorgia, che c’era già stata nel 2003 con Tim Tour, si è complimentata con gli amministratori colpita dalla bellezza del lungomare.

«Instagram crea certamente una bella pubblicità – prosegue Manfredi – perché è un social che si rivolge alla nicchia dei più giovani. Flussi legati alla musica e allo sport oltre al mare». Tendenza che non si è fermata con Rds perché lunedì Malika Ayane, in città per presentare il suo libro, ha fatto una storia dalla spiaggia di velluto. A luglio poi arriverà Radio 105 con XMaster, che ha siglato un accordo anche con Mediaset, poi sabato e domenica Senigallia è stata scelta per il tour dei cento anni della Warner Bros e da settimane l’evento è sponsorizzato ovunque. Il resto lo farà il Summer Jamboree Festival.

«Senigallia finalmente si riprende il suo spazio – interviene Alberto Tassi, presidente regionale di AssoHotel Confesercenti – ricordiamoci che ci citava anche Totò nei suoi film. Ora dobbiamo studiare i mercati. Abbiamo fatto benissimo a cambiare il CaterRaduno con Rds, prima eravamo presenti in un piccolo segmento di mercato, adesso invece abbiamo aumentato la visibilità di Senigallia. Quando si tratta di promozione bisogna anche variare e operazioni come questa vanno bene perché portano anche cantanti del calibro di Achille Lauro e Annalisa a scoprirci e apprezzarci, facendoci quindi conoscere».



Sul mese di luglio il suo ottimismo è cauto. «Sta andando bene ma – aggiunge – non sapendo come saranno le previsioni sono un po’ preoccupato, perché poi se piove la gente va via prima, è già successo, ma speriamo di no. C’è comunque una ripresa economica che fa ben sperare. L’interesse che Senigallia sta suscitando può avere riscontri anche per l’economia cittadina, perché ne può giovare l’indotto e ci permette anche, di fronte ad una meta gettonata, di poter alzare i prezzi che da noi sono veramente bassi».