PORTO SANT’ELPIDIO - Una tre giorni di festa che si avvia il 29 aprile e tocca l’apice il Primo Maggio, torna il mega evento che richiama a Porto Sant’Elpidio migliaia di persone da svariate regioni del centro Italia. Parte lanciatissima l’edizione organizzata per l’ultimo anno dal sindaco uscente Nazareno Franchellucci, con le assessore Patrizia Canzonetta, Grandi eventi, ed Emanuela Ferracuti, Turismo. Sono 130 attrazioni, due concerti: sabato 29 aprile Mitich Dj e Lady Trisha, Paolo Balestrieri, Radio Fm e Francesco Luv e domenica i Matia Bazar. Entrambe le serate sono a ingresso gratuito e con inizio alle 22 in piazza Garibaldi.

Gli appuntamenti



Un weekend che prepara il grandissimo lunedì con 128 attrazioni spalmate su 7 km di lungomare da viale Europa a via Faleria passando per la pineta, via Mameli, Orfeo Serafini e area Fim, nella diagonale da via Principe Umberto a via Battisti con piazza Garibaldi al Centro e al Gigli la mostra Trotti. Un’attenzione particolare è rivolta al sud con eventi tra via Faleria, via Pesaro, nei parchi ai lati di via Curtatone, in via Marina. Sono a disposizione e-bike per pedalata assistita e bus navetta. Con il Comune collaborano Pro loco, Provincia e Regione, Ente camerale e una cinquantina di sponsor per un costo complessivo che si aggira sui 70mila euro, forse più. Tra i classici, come l’elicottero, le street band, i gonfiabili, gli eventi sportivi, mostre, raduni e mercatini, due concerti da sottolineare: in piazza Garibaldi alle 18 tre strepitose cantanti portoelpidiensi: Doralia Tomassetti, Irene Laslo e Alessandra Doria e alle 18.30 alla piattaforma di via Faleria la cover di Ligabue “Figli di un cane” guest star Mel Previte e Roby Pellati.



Il grande lavoro



«È l’ultimo grande evento che abbiamo la possibilità di gestire, questo Primo Maggio assume un valore molto ma molto importante – dice Franchellucci – è la festa che apre all’estate e ha imposto un grande lavoro». Per Canzonetta è il secondo Primo Maggio, l’anno scorso il covid aveva reso difficile rimettere in piedi la macchina organizzativa «ma ci eravamo ripromessi, quest’anno, di avere tutto il lungomare pieno e abbiamo puntato di più sulla Faleriense - spiega l’assessore - ce l’abbiamo messa decisamente tutta». Saranno convocate a breve le strutture ricettive per una politica del ribasso “attira-pernotti”. Canzonetta ringrazia la macchina organizzativa, in particolare la Pro loco, la presidente Daniela Piergentili e Radio Fm. Ferracuti sottolinea che «nello stilare il programma abbiamo voluto accontentare tutte le fasce d’età con particolare riguardo ai teenager. Ci sarà un momento particolare per accogliere al Gigli il maestro Sandro Trotti».