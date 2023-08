Malori per due ragazze a causa del gran caldo: il primo in un locale, l'altro in farmacia

ANCONA - Due interventi nel giro di poche ore, due ragazze che hanno accusato un malore probabilmente legato al gran caldo che ha avvolto la città oggi già dalle porime ore del mattino. Il primo soccorso della Croce Gialla a Marina Dorica per una ragazza di 25 anni che si è sentita male mentre era in un locale, poco dopo la corsa iun un una farmacia di corso Garibaldi dove un'altra ragazza ha accusato un malore. Entrrambe le giovani sono state portato al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso.