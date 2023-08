Accattonaggio molesto vicino alla Santa Casa, foglio di via obbligatorio per due nigeriani

LORETO - Nella giornata di ieri il Questore della Provincia di Ancona, Dott. Cesare Capocasa, ha emesso due provvedimenti di foglio di via nei confronti di altrettanti cittadini nigeriani rispettivamente di 36 e 40 anni.

Il provvedimento è scaturito dalla proposta operata dalla Stazione Carabinieri di Loreto, la quale aveva segnalato la reiterazione, in alcune recenti occasioni, di specifici episodi di fastidioso accattonaggio molesto, messi in atto dai due nei confronti dei fedeli in pellegrinaggio presso la Santa Casa.

In particolare, da ultimo, un’accesa lite fra i citati destinatari della misura aveva necessitato di un intervento delle pattuglie operanti sul territorio per ristabilire la calma in prossimità della piazza della Basilica, senza che ci fosse comunque alcuna conseguenza sull’ordinato svolgersi delle Celebrazioni religiose o il raccoglimento in preghiera dei numerosi visitatori presenti.

Al fine di arginare il persistere di tali condotte di disturbo alle persone che frequentano uno dei luoghi più sentiti della Cristianità, il Questore di Ancona ha emesso un Foglio di Via Obbligatorio con il quale impone agli interessati il divieto di far rientro nel territorio del Comune di Loreto per un periodo di tre anni.