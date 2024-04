MACERATA Una nuova location e un percorso accorciato. Si presenta con queste novità la 46esima edizione del pellegrinaggio Macerata-Loreto che sarà ospitata nel rinnovato Centro fiere di Villa Potenza, vista l’indisponibilità dello stadio Helvia Recina, che in quel periodo sarà oggetto di lavori di ristrutturazione. L’8 giugno ospiterà l’arrivo dei fedeli, la santa messa e la partenza per il cammino verso la Santa Casa.

La storia

Una manifestazione nata nel 1978, quando don Giancarlo Vecerrica, oggi vescovo emerito della Diocesi di Fabriano-Matelica, propose il pellegrinaggio come gesto di ringraziamento dei giovani studenti alla Madonna al termine dell'anno scolastico: in quella occasione radunò poco più di trecento partecipanti in piazza Strambi. Successivamente l’evento ha assunto rilievo nazionale e internazionale allo stadio Helvia Recina che ha ospitato la gran parte delle edizioni, fino all’Arena Sferisterio nel 2022 durante il periodo della pandemia e adesso la new entry del Centro fiere di Villa Potenza. L’arrivo dei pellegrini è atteso sin dalla tarda mattinata di sabato, con il concentramento di pullman e veicoli che stavolta, per la maggior parte, eviterà di entrare nel capoluogo ma raggiungerà direttamente la frazione di Villa Potenza dove alle 19,30 è previsto l’inizio del gesto ed alle 20,30 sarà officiata la santa messa.

L’organizzazione

Ovviamente il cambio della sede della partenza modifica il percorso, visto che sarà tagliato l’intero tratto che da via dei Velini conduce a Villa Potenza. Saranno dunque qualcuno in meno dei 28 chilometri tradizionali di cammino: per questo motivo gli organizzatori stanno predisponendo un programma che contempli una partenza ritardata da Macerata anche per evitare di raggiungere la cittadina lauretana troppo prima delle ore 6 di domenica. Intanto stanno giungendo già centinaia di prenotazioni di gruppi che arrivano da ogni parte d’Italia: da Milano e dal Triveneto per la parte Nord, dalla Puglia e Campania dal Sud del Paese.