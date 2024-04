MACERATA - Emergenza in corso a Macerata per una fuga di gas. La ditta Italgas, con una nota, fa presente alla cittadinanza che a Macerata, in via Cluentina, un’impresa terza – estranea alla società – impegnata in attività di posa della fibra ottica ha danneggiato una condotta del gas provocando una dispersione.

APPROFONDIMENTI L'INDAGINE Matelica, scoperti sei lavoratori in nero. Denunciato un imprenditore (con 170mila euro di sanzioni)

L'intervento dei tecnici

I tecnici Italgas sono tempestivamente intervenuti sul post e stanno operando per la messa in sicurezza dell’area e riparare il danno subìto ed è stata ciusa per precauzione via Cluentina a Piediripa con l'evacuazione delle palazzine e delle aziende.