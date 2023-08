Ragazza di 16 anni in vacanza accusa un malore: frenetici i soccorsi in spiaggia

NUMANA – Momenti di apprensione nel primo pomeriggio alla Spiaggia del Frate, dove una ragazza tedesca di 16 anni, in vacanza in riviera, ha accusato un malore e ha perso i sensi. Subito sono stati attivati i soccorsi, attorno all'ora di pranzo. Sul posto è intervenuta l'idroambulanza della Croce Rossa di Ancona. L'adolescente, che era in crisi ipoglicemica e soffre di altre patologie, fortunatamente poi ha ripreso conoscenza. È stata caricata a porto dell'imbarcazione per essere trasferita al porto di Numana e da qui in ambulanza a Torrette per accertamenti. Ora è fuori pericolo.