C'è il mare di Ancona per la vela olimpica italiana: ​alla fine di settembre Marina Dorica ospiterà il prestigioso Campionato nazionale

ANCONA Sarà un settembre all'insegna della grande vela per Ancona: dopo l'immancabile appuntamento con la Regata del Conero, in programma per domenica 17, la città si prepara ad accogliere, per la prima volta, la regata più prestigiosa rivolta alle classi olimpiche, il Cico-Campionato italiano classi olimpiche. Dopo l'edizione 2022, tenutasi a Formia, quest'anno l'organizzazione è stata affidata alle Marche: per far fronte all'importante sfida organizzativa, quattro storici Circoli Nautici anconetani (Sef Stamura, Ancona Yacht Club, Assonautica Ancona e Lega Navale ItalianaSezione di Ancona) hanno scelto di unire le forze e fondare il Consorzio Ancona in Vela, presieduto da Carlo Mancini.

L'evento

«Il Cico è l'evento più importante in Italia per gli atleti delle così dette classi olimpiche, ossia quelle categorie di imbarcazioni che partecipano alle Olimpiadi per lo sport della vela - ha commentato Carlo Mancini -. È una piccola olimpiade della vela italiana, che ogni anno richiama centinaia di atleti da tutto lo stivale, a caccia del titolo nazionale, ma anche della possibilità di mettersi alla prova con i rivali con cui si contenderanno l'ambito accesso ai Giochi Olimpici. Soprattutto in quest'ottica, il Cico 2023 di Ancona assume un valore particolare, essendo l'ultima edizione prima dei Giochi Olimpici di Parigi 2024». A Formia, lo scorso anno, erano stati quasi 400 gli atleti scesi in acqua, e per l'edizione di Ancona si pronosticano numeri simili. Un'attenzione speciale, in questa edizione del Cico, per le Classi 2.4 mR e Hansa, ideate per velisti disabili e per anni protagoniste delle Paralimpiadi. A seguito di una decisione del Comitato Olimpico Internazionale che ha causato molti dibattiti a livello globale, eliminando lo sport della vela dalle prossime edizioni dei Giochi Paralimpici, gli atleti delle Classi 2.4 mR e Hansa non potranno partecipare ai Giochi di Parigi 2024. Nonostante ciò, in Italia, e nelle Marche in particolare, dove la vela paralimpica è un'attività sentita e diffusa anche grazie alla presenza di solide associazioni di promozione sul territorio, si è deciso comunque di continuare ad investire sulla disciplina, lasciando queste due Classi tra i partecipanti del Cico 2023. L'accoglienza degli atleti a Marina Dorica inizierà già martedì 26 settembre e le regate si articoleranno su quattro giornate, dal 28 settembre al 1° ottobre. L'entry list sta già prendendo forma ed è possibile anticipare che saranno diversi gli atleti marchigiani a prendere parte al Cico nelle acque "di casa".