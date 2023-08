“La spiaggia dei gabbiani”, alla Mostra del cinema di Venezia il film girato all'ombra del Conero

ANCONA - Una vacanza in barca a vela sul Conero è al centro del film “La spiaggia dei gabbiani”, che sarà presentato all'Italian Pavilion presso l'Hotel Excelsior, Lido di Venezia, il 1 settembre alle ore 16, all’interno dell’80ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. L'evento, Le Marche in mostra, è organizzato da Fondazione Marche Cultura e Marche Film Commission e si propone come vetrina per la distribuzione delle opere prodotte da imprese marchigiane.

“La spiaggia dei gabbiani” alla Mostra del cinema di Venezia

Un gruppo di amici, ex compagni di scuola alla soglia dei trent'anni, si avventura in una vacanza in barca a vela alla ricerca di un paradiso perduto fatto di risate, leggerezza, sogni.

Ma quell'atmosfera, dieci anni dopo la fine del liceo, sembra svanita. Gli amici si ritrovano a fare i conti con fallimenti, frustrazioni e relazioni irrisolte che, di fronte alla scoperta di un intruso a bordo, finiranno per esplodere e portare a galla verità sommerse.

La storia, nata da un’idea di Fabrizio Saracinelli, produttore Guasco e appassionato velista, è stata sviluppata poi da Giulia Betti, senigalliese premiata al Mattador 2019, che ha firmato la sua terza sceneggiatura (Come niente, Terra bassa) insieme al regista, ed è stata diretta da Claudio Pauri, giovane promessa anconetana, formatosi al Liceo classico Rinaldini di Ancona e poi alla scuola Holden di Torino. Ad accompagnare il viaggio la colonna sonora originale di Raffaele Petrucci, finalista Best song colonne sonore nel 2021 e 2022 al prestigioso Tenerife International Film Music Festival, Fimucité.

IL CAST

​Gli attori, selezionati tra circa mille candidature in cinque mesi di casting, sono professionisti marchigiani e non. In ordine alfabetico: Veronica Baleani (nel cast de Il soldato senza nome di Claudio Ripalti), Marco Brandizi (volto noto per Il paradiso delle signore, Rai uno), Gaia Di Leo ( siciliana trapiantata a Milano dove lavora tra cinema e teatro), Giulia Eugeni (formatasi allo Stabile di Genova, vive a Roma dove matura una lunghissima esperienza nel teatro) Giorgia Fiori (L’ombra del giorno, di Giuseppe Piccioni e protagonista di Fillide di Anna Concetta Consarino e Jonathan Soverchia, presentato alla Mostra del cinema di Venezia 2022 tra gli eventi di Fabrique du Cinema), Diego Giangrasso (nel cast di La legge di Lidia Poet, diretto da Matteo Rovere e prodotto da Groenlandia), Alessandra Penna (anconetana trapiantata a Milano, impegnata tra teatro, cinema e spot, protagonista del corto Aria di Chiara Cingolani e Davide Como), Daniele Vagnozzi (Frank Matano - Coinquilini del terzo tipo, Serie Web di FanPage.it, regia di M. Martinez con F. Matano). A interpretare la giovane figlia di una delle trentenni è Giulia Sara Salemi, nata a Milano, protagonista della serie televisiva di successo Miracle Tunes nel 2018 trasmessa su Boing, Cartoonito e Italia 1, e Tiktoker di grandissimo successo con circa 5 milioni di followers