“La spiaggia dei gabbiani”, le immagini delle riprese del film girato sotto il Conero

ANCONA - Una vacanza in barca a vela sul Conero è al centro del film “La spiaggia dei gabbiani”, che sarà presentato all'Italian Pavilion presso l'Hotel Excelsior, Lido di Venezia, il 1 settembre alle ore 16, all’interno dell’80ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. L'evento, Le Marche in mostra, è organizzato da Fondazione Marche Cultura e Marche Film Commission e si propone come vetrina per la distribuzione delle opere prodotte da imprese marchigiane.