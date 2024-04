La pizza Cheddira conquista la Serie A: dopo la doppietta al Napoli il bomber loretano si gode un altro traguardo

PORTO RECANATI La sua pizza spopola anche in Serie A. Continua il magic moment di Walid Cheddira, l'attaccante loretano del Frosinone reduce da una doppietta al Napoli al Diego Armando Maradona. Il bomber italo-marocchino, che ha segnato più di tutti in Serie A dall'inizio di marzo a oggi, è stato citato ancora da Sport Mediaset durante la trasmissione Pressing nel corso della consueta rubrica delle pagelle. Questa volta, oltre che delle sue performance in campo, si è parlato della pizza dedicata a lui e già lanciata durante i Mondiali di calcio in Qatar dove ha partecipato con il Marocco.

Cheddira, il bomber di Loreto che incanta la Serie A: nessuno ha segnato come lui dall'inizio di marzo

La pagella

Questa la pagella stilata appositamente dal Prof. Franco Piantanida: “Pomodorini, rucola e mazzancolle: è la pizza Cheddira, fatta dal suo amico Mohamed in un ristorante di Porto Recanati. Piccolo sfregio alla tradizione napoletana, ma piccolo, piccolo, piccolo, piccolo rispetto allo sfregio dei 3 gol segnati in stagione tra campionato e Coppa Italia alla squadra che detiene il suo cartellino. Come dite? Ben cotta? Ben cotta”.