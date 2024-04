Cheddira, il bomber di Loreto che incanta la Serie A: nessuno ha segnato come lui dall'inizio di marzo

LORETO Nessuno a marzo e aprile (fino ad ora) ha segnato come lui. Le copertine dell'ultima giornata di Serie A sono tutte per il bomber di Loreto Walid Cheddira. L'attaccante italo-marocchino in forza al Frosinone di Eusebio di Francesco ha reso amara la domenica del Napoli campione d'Italia (club che detiene il suo cartellino) realizzando le due reti ospiti nel 2-2 del Diego Armando Maradona. Doppietta tanto importante da rendere che vane le marcature azzurre di Politano e Osimhen

Le reti di marzo

Quattro reti, nessuno meglio di lui in Serie A. Cheddira è andato a segno dall'inizio del mese di marzo contro Lazio e Lecce (e, come detto, contro il Napoli) candidandosi a un ruolo da protagonista nella corsa alla salvezza dei gialloblu.

