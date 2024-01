Frosinone, l'anconetano (di origine) Soulé dice "no" all'Al-Ittihad: offerti 30 milioni dal club arabo

Trenta milioni di euro per andare a giocare in Arabia Saudita? No, grazie. Firmato Soulè, classe 2003, talento argentino di origine anconetana (da parte di madre). Il fantasista argentino del Frosinone, secondo quanto riporta Sky Sport, avrebbe rifiutato l'offerta allettante dell'Al-Ittihad, squadra della Saudi League allenata dal connazionale Marcelo Gallardo. L'esterno offensivo, classe 2003, di proprietà della Juventus, intende terminare la stagione con i giallazzurri.

Dopo qualche gara sotto tono, Soulé è tornato al gol nella partita contro ilò Cagliari con una punizione capolavoro. In 19 gare, non ne ha saltata una dal suo arrivo, ha segnato 9 reti, di cui tre su rigore. È tra i dieci migliori marcatori del campionato.