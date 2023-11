Un altro premio per il bomber loretano Cheddira: l'italo-marocchino del Frosinone in Top11 Serie B '22-'23

LORETO Un altro premio per il bomber loretano Walid Cheddira. Il centravanti del Frosinone, di proprietà del Napoli, è stato omaggiato nell'ultimo Gran Galà del Calcio tra i protagonisti dell'ultima stagione sportiva.

LEGGI ANCHE: «Scusi, chi ha fatto palo?». Cheddira. Le Marche protagoniste al "Meazza" in Inter-Frosinone

La Top11

Cheddira, a suon di gol, si è guadagnato la presenza nella Top11 di Serie B per il 2022-2023 quando ha indossato a maglia del Bari. Un'annata incredibile culminata con i Mondiali in Qatar dove è arrivato in semifinale con il suo Marocco e con la chiamata in Serie A.