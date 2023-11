«Scusi, chi ha fatto palo?». Cheddira. Le Marche protagoniste al "Meazza" in Inter-Frosinone

«Scusi, chi ha fatto palo?». Chissà se la citazione fantozziana è risuonata sugli spalti del "Meazza" di Milano al minuto 57 di Inter-Frosinone. Troppo veloce l'impatto di Cheddira sulla partita per rendersene conto. Ingresso in campo, tiro a incrociare di destro, Sommer ampiamente superato, rasoterra chi si stampa sul legno più distante. «Scusi, chi ha fatto palo?». Walid Cheddira da Loreto, Marche. Sul 2-0 per i nerazzurri un gol dell'italo-marocchino, in campo da meno di 3 minuti, forse avrebbe potuto riaprire il discorso. Peccato, visto che l'attaccante di proprietà del Napoli, in prestito al Frosinone, autore di 17 gol nella passata stagione con il Bari in Serie B, aveva tutta la famiglia presente sugli spalti. Una rete alla scala del calcio avrebbe fatto decollare le sue quotazioni anche nelle gerarchie di Eusebio DI Francesco (che in carriera, da centrocampista, ha militato anche nell'Ancona: stagione 2003-04), uno che alla voce attaccanti da lanciare se ne intende fin dai tempi di Sassuolo. Un nome su tutti? Zaza, prelevato dall'Ascoli, valorizzato e ceduto alla Juve.