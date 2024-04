Arrigo Sacchi entra in tackle: «L'Inter bara, non si vince lo Scudetto facendo i debiti»

JESI «La tendenza in Italia sta diventando quella di voler arrivare all'obiettivo da furbi, non è giusto. Bisogna uscire da questa situazione altrimenti resteremo sempre in questo stato di crisi. Vincere facendo i debiti significa barare. L'Inter sta barando? Sì». Non le ha mandate a dire Arrigo Sacchi, ex allenatore (tra le altre) del Milan e della Nazionale Italiana, nel corso della presentazione del proprio libro - Il Realista Visionario - ieri sera (9 aprile) al Federico II di Jesi. Il Profeta di Fusignano è entrato in tackle parlando anche del campionato di Serie A, della capolista e della sua situazione debitoria.

«Inzaghi è sulla strada giusta»

Sempre in riferimento all'Inter, non è mancata anche una battuta sul mister Simone Inzaghi: «Si è evoluto, è cresciuto tantissimo. Credo sia sulla strada giusta. Dispiace solo per quella partita contro l'Atletico Madrid persa in Champions League. Le squadre spagnole vanno aggredite, a un certo punto si è schierato con sei difensori consegnandosi all'avversario»