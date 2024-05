Oltre 120 autori per quasi 50 appuntamenti, con un focus importante sulla poesia al femminile, ma anche grandi ospiti nazionali e internazionali, tra cui colui che è considerato uno dei maggiori autori contemporanei, il tedesco Durs Grünbein. È stata presentata ieri la 19esima edizione del festival internazionale della poesia totale La punta della lingua, che si terrà dal 22 giugno al 2 luglio ad Ancona, Jesi, Fermo, Offagna e Castelfidardo, con alcuni appuntamenti successivi a Recanati e Grottammare.

La formula

La formula, come hanno tenuto a sottolineare i direttori artistici Luigi Socci e Valerio Cuccaroni, rimane quella che ha portato questa manifestazione ad assumere un ruolo di primo piano nel panorama nazionale: itineranza e multidisciplinarietà. Il festival, infatti, oltre che ad Ancona, alla Mole Vanvitelliana ma non solo, si terrà in altri sei comuni marchigiani, proponendo iniziative che promuovono la poesia in tutte le sue declinazioni, tra reading, interviste, presentazioni di libri, spettacoli teatrali, videoproiezioni, escursioni, concorsi, dj set e laboratori per grandi e per piccini.

Tra gli eventi principali, oltre al reading di Durs Grünbein, il 2 luglio davanti alla chiesa di Santa Maria di Portonovo, ci sono: il monologo per immagini “A cosa servono i russi” dello scrittore e traduttore Paolo Nori (27 giugno alla Mole); lo spettacolo dello scrittore Alessandro Gori, in arte Lo Sgargabonzi, popolare per la sua dissacrante comicità nel programma “Una pezza di Lundini” in onda su Rai 2 (25 giugno, piazzale Girfalco a Fermo); l’esibizione del vincitore della Coppa del Mondo Poetry Slam Parigi 2022, Lorenzo Maragoni, nell’ambito della finalissima Marche-Umbria LIPS (23 giugno, piazza delle Monnighette a Jesi); la performance musicale dal titolo “Sei gradi poetici” del conduttore della trasmissione “Sei gradi” in onda su RaiRadio3, Luca Damiani (30 giugno, piazza del Papa ad Ancona); la presentazione dei libri “I bambini si rompono facilmente” di Silvia Vecchini, una delle massime esponenti della poesia per bambini, e “Dove c’è più luce” di Sualzo, illustratore e autore di Graphic Novel per le maggiori case editrici (1 luglio, Salone degli stemmi di Castelfidardo).

Le liriche in rosa

Per quanto riguarda la poesia al femminile, da segnalare la presentazione in anteprima nazionale della prima traduzione italiana del romanzo alle origini della fantascienza femminista “A voi starebbe bene?”, di Annie Denton Cridge (27 giugno alla Mole), lo spettacolo “Disprezzo della donna. Il futurismo della specie” della Compagnia Frosini Timpano, sul rapporto tra donne e futurismo (29 giugno alla Mole), e poi la sperimentazione poetica di Patrizia Vicinelli, l’antologia di potesse iraniane, le potesse del ‘700 riscoperte da Giulio Mozzi, il reading della poetessa americana Amanda Gunn. Durante il festival si celebreranno anche alcune ricorrenze.

Il 30 giugno, al Parco del Cardeto di Ancona, passeggiata poetica insieme al critico Massimo Raffaeli per i 30 anni dalla morte del poeta neovolgare anconetano Franco Scataglini. Lo stesso giorno, in piazza del Papa, ci sarà l’incontro “Volponiana. La poesia italiana per Paolo Volponi” a 100 anni dalla nascita del poeta. Invece il 26 giugno ad Offagna, in occasione degli 80 anni della liberazione della città dal nazifascismo, verrà presentato il libro di Max Collini e Arturo bertoldi “Storie di antifascismo senza retorica”. Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti, eccetto gli spettacoli “A cosa servono i russi” e “Disprezzo della donna”.