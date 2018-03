Guidava ubriaco, va ai domiciliari: doveva scontare 6 mesi di carcere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AGUGLIANO - Arrestato dai carabinieri perché deve scontare sei mesi di arresto per aver guidato mentre era ubriaco. Si tratta di un 48enne, originario del Marocco e residente a Polverigi, che è stato fermato ieri mattina dai carabinieri della stazione di Agugliano. L’uomo dovrà scontare agli arresti domiciliari, la pena definitiva di mesi 6 di arresto, in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, il foto-segnalamento e rilievi dattiloscopici, veniva sottoposto alla detenzione domiciliare presso la propria abitazione.