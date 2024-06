FALCONARA Ieri pomeriggio, nella chiesa parrocchiale del S.S. Rosario a Falconara, si è svolta la cerimonia funebre per Basilio Carosi, morto due giorni fa ad 85 anni. Carosi, molto conosciuto in città, aveva abitato per molto tempo a Polverigi, dove nella frazione di San Vincenzo aveva il suo appezzamento di terreno con i prodotti della terra, verdura, frutta.

APPROFONDIMENTI IL SERVIZIO Falconara, ecco i centri estivi senza barriere: in barca a vela con i ragazzi disabili

A Falconara la famiglia Carosi è molto conosciuta ed apprezzata per il negozio di via Nino Bixio, pieno di prelibatezze e di leccornie. Basilio Carosi è stato l’ideatore dell’attività commerciale che si è poi ampliata divenendo un punto di riferimento a Falconara, con verdura, frutta, vini pregiati e prodotti di qualità. Ad accompagnarlo ieri alla chiesa del S.S. Rosario c’era molta gente che si è stretta alla sua numerosa e bella famiglia: la moglie Elisa, i figli Pietro e Samuele, le nuore Paola ed Elena, i nipoti Andrea, Gabriele, Diego, Dafne, Alessandro ed Edoardo, i fratelli, le sorelle.

Tante le attestazioni di affetto e di stima ai familiari: Basilio Carosi era conosciuto e ben voluto da tutti. Carosi era originario di Castignano in provincia di Ascoli, dove era nato nel luglio 1939. La salma verrà cremata presso il cimitero dell'Ulivo di Fano.