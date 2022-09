Travolto da un albero mentre prova a tagliarlo: grave un 58enne

AGUGLIANO – Infortunio-choc nel pomeriggio nelle campagne di Agugliano: un uomo è stato travolto da un albero mentre lavorava nel suo terreno. L'incidente è avvenuto attorno alle 17,30 nella zona di via Quercettino. A dare l'allarme al 112 è stata la moglie del 58enne che stava tagliando un albero, quando all'improvviso gli è crollato addosso. Subito il 118 ha attivato l'eliambulanza, atterrata sul posto, dove sono intervenuti anche un equipaggio della Croce Gialla di Agugliano e la Polizia locale. L'uomo è rimasto sempre cosciente, ma ha riportato diverse fratture: per questo è stato trasferito in volo all'ospedale di Torrette, in gravi condizioni.