Il frullino gli sfugge e gli provoca profondi tagli alle gambe: choc in un cantiere edile, operaio portato all'ospedale

AGUGLIANO – Paura questa mattina ad Agugliano per un operaio che si è ferito alle gambe mentre stava eseguendo dei lavori edili con un frullino, sul tetto di un palazzo in ristrutturazione. Per motivi in corso d'accertamento da parte della polizia locale, la lama gli ha provocato delle ferite profonde alle gambe.

Infortunio in un cantiere edile, ferito un operaio

Subito i colleghi hanno dato l'allarme al Nue 112. Sul posto è intervenuto il 118 con l'automedica e la Croce Gialla di Ancona, insieme ai vigili del fuoco per il recupero – tutt'altro che semplice - dell'operaio, un 36enne d'origine straniera. L'uomo è stato portato in ambulanza all'ospedale di Torrette, in codice giallo: è stato fortunato perché il frullino avrbebe potuto raggiungerlo all'arteria femorale. L'infortunio sul lavoro si è verificato attorno alle 12 in piazza della Vittoria.