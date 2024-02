AGUGLIANO Lo piangono in tanti ad Agugliano e Polverigi. Anselmo Ausili, 75 anni, storico volontario della Croce Gialla di Agugliano, è deceduto domenica. «Caro Anselmo - lo ricordano alla Croce Gialla - sei stato per la nostra associazione un padre, un fratello e un punto di riferimento anche per le giovani leve. Ci auguriamo che lassù oltre a vegliare su di noi ti divertirai ad indossare la nostra divisa». Anche Nevio Cionna, presidente della Croce Gialla di Agugliano, sottolinea la serietà e la dedizione di Ausili, che viveva a Polverigi e che lascia la moglie Fernanda, la figlia Simona e gli adorati nipoti. Aveva lavorato all’azienda Angelini, occupandosi di manutenzione dei macchinari. Era stato anche sindacalista. «Per lui la Croce Gialla era tanto – dice Cionna –, era di grande insegnamento anche per i giovani che fanno volontariato». Il funerale oggi alle 10,30 nella chiesa di S.Antonino a di Polverigi.