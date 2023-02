Pullmino per i servizi sociali: Agugliano sempre più vicina ai cittadini

AGUGLIANO - È stato consegnato alla Croce Gialla di Agugliano, nella mattinata di sabato il nuovo pulmino ibrido per i servizi sociali del comune di Agugliano. Ecco il commenta del l sindaco Thomas Braconi: «Si tratta di un investimento importante, per una comunità attenta alla sostenibilità ambientale e ai bisogni di tutti i cittadini. Siamo riusciti a realizzare questo importante investimento di circa 60.000 euro grazie all'ottenimento di fondi regionali, dimostrando ancora una volta di riuscire a cogliere ogni opportunità esterna per far crescere in maniera finanziariamente sostenibile il nostro comune».



Il pulmino sarà ora disponibile per lo svolgimento di servizi di carattere sociale, a sostegno della popolazione del comune. Alla consegna hanno presenziato il presidente della Croce Gialla di Agugliano, Nevio Cionna, e i rappresentanti dell’amministrazione comunale."