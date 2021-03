Operazione a tibia e perone riuscita per Cognigni, post della Fermana: «Ti aspettiamo bomber»

FERMO - Operazione riuscita per Luca Cognigni. Lo rende noto la Fermana con un post e una foto del giocatore sui social. «Operazione perfettamente riuscita per Luca Cognigni che oggi a Perugia si è sottoposto ad intervento chirurgico per la frattura subita a tibia e perone nella sfida con il Fano - si legge sulla pagina Facebook del club canarino - Ora un po’ di riposo e poi Luca potrà gradualmente iniziare la riabilitazione. Ti aspettiamo bomber!».

Il bomber di Rione Murato pensa già alla prossima stagione. Ora per Luca inizierà il lungo periodo di riabilitazione. Mister Cornacchini già da due partite sta giocando senza la sua prima punta di spessore, lo dovrà fare pure nelle restanti otto. Non sarà facile, anche perché quello di Cogno è solo uno dei tantissimi inciampi stagionali (crociati di Demirovic e De Pascalis, squalifiche, ecc): per strappare gli ultimi punti la Fermana dovrà continuare a soffrire.

© RIPRODUZIONE RISERVATA