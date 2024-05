Mister Peppe Magi torna in panchina: accordo raggiunto con il K-Sport Montecchio Gallo (dove ritrova diversi ex Vis Pesaro)

Giuseppe Magi è il nuovo allenatore del K-Sport Montecchio Gallo. L’allenatore pesarese nella giornata di ieri ha raggiunto l’accordo con la direzione sportiva della società. Beppe Magi, allenatore preparato e vincente, ha cominciato il suo percorso di allenatore nella Juniores Nazionale della Vis Pesaro nella stagione 2011/2012 per poi essere promosso in prima squadra nelle due stagioni successive e disputare due ottime annate nel campionato di Serie D (sfiorato ai playoff la promozione).

Ha allenato Samb, Gubbio e Vis

Nella stagione 2014/2015 riparte dalla stessa categoria ma alla guida della Maceratese con la quale conquista la Lega Pro senza subire sconfitte in campionato. L’anno successivo riparte da Gubbio, cambia maglia ma non l’epilogo perché per lui sarà ancora una cavalcata vincente a conquistare la serie C con gli umbri.

Nella stagione 2016/2017 riparte ancora da Gubbio ed all’esordio tra i professionisti conquista sesto posto e play off in un difficile girone B di Lega Pro. Poi da lì in poi sarà solo solo Lega Pro tra l'ambizioso Bassano della famiglia Rosso, Sambenedettese e Ravenna. Un profilo di assoluto spessore quello che è stato scelto per la nostra prima squadra in quello che sarà molto probabilmente il più difficile campionato di Eccellenza degli ultimi anni. Peppe Magi torna così in panchina dopo alcuni anni di stop in cui aveva lavorato come osservatore per alcuni importanti club.