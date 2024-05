Pogacar, la borraccia al bambino, il «seguimi» a Pellizzari, i sorrisi alle telecamere in fuga: chi è il "cannibale gentile" del Giro d'Italia

Il Giro d'Italia ha il suo re per l'edizione 2024 e si tratta di Tadej Pogacar. Il corridore sloveno della Uae Teams Emirates ha girato più veloce di tutti nelle tappe precedenti a quella di Roma e ha chiuso in cima alla classifica generale conquistando così la maglia rosa. Questa è stata indossata dalla seconda tappa in poi, senza averla mai persa fino alla passerella capitolina, arrivata al termine di un Giro d'Italia da ricordare con una tappa, la Martinsicuro-Fano, ancora negli occhi di tutti per la bellezza e difficoltà del tracciato.