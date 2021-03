Derby atroce per Cogngni: serio infortunio alla caviglia, la Fermana rischia di perderlo per la volata finale

FERMO - Il danno dopo la beffa. Tutto nel primo tempo, a una manciata di minuti di distanza. No, il dio del calcio non vuole bene a Luca Cognigni che a Fano aveva realizzato il suo quarto gol - ingiustamente annullato, pure le immagini parlano chiarissimo - di un campionato che per lui rischia seriamente di chiudersi qui. Al 7’ il bomber di Rione Murano aveva fulminato Viscovo di sinistro prendendo sul tempo Bruno che lo teneva ampiamente in gioco, al 23’ si è poi scontrato con lo stesso portiere per eccesso di generosità facendosi male alla caviglia. Gli esami, fissati a martedì, determineranno l’entità dell’infortunio ma domenica, a freddo, le sensazioni negative dell’immediato post partita sono rimaste le stesse. La stagione per lui è potenzialmente finita. Cornacchini prega, così come tutta la Fermana. Domenica al Mancini a fatica Cognigni si è rimesso in piedi, sorretto dal fisioterapista Costi, dalla dottoressa Spada e dal compagno D’Anna ma a malapena riusciva ad appoggiare la pianta a terra. Il rischio che debba archiviare il suo campionato, sin qui sontuoso, è elevato: 3 reti, 4 assist, 4 rigori procurati, una condizione fisica ottimale e una forza mentale spropositata avevano fatto di Luca uno dei segreti dell’era Cornacchini. Ora di nuovo un incidente, come tanti ne ha già inghiottiti il classe ’91. Se le tre operazioni al ginocchio ad Ancona, quando in C era il capitano dei dorici, gli hanno arricchito indelebilmente il curriculum, non va dimenticata la frattura al gomito all’inizio della stagione 2018/19 con i canarini dopo due reti nelle prime tre giornate.

