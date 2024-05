Playout Serie C, è il giorno del giudizio per Vis Pesaro e Recanatese: al Benelli passa la salvezza LE PROBABILI FORMAZIONI

PESARO «Dobbiamo portarla a casa. Non importa come ma dobbiamo portarla a casa. Serve un gol più di loro. Una rete per salvarci che possiamo e dobbiamo fare». Mentalizzato sull'obiettivo salvezza Roberto Stellone, allenatore della Vis Pesaro che oggi pomeriggio, tra le mura amiche dello stadio Benelli, si gioca la permanenza nel calcio professionistico contro la Recanatese. Si riparte - calcio d'inizio ore 18 - dall'1-0 (gol di Melchiorri) dell'andata al Tubaldi. Sarà un pomeriggio di passione. In caso di parità di reti avanti la Vis Pesaro per miglior classifica, non vale il gol in trasferta.

SEGUI LA DIRETTA: informazioni-partita



LE PROBABILI FORMAZIONI