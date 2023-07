Grande Elisabetta, il torneo di Losanna è tuo. Sconfitta in finale la francese Burel, ora la Cocciaretto è la numero 30 al mondo

LOSANNA - Un percorso straordinario che, partita dopo partita, ha condotto la tennista marchigiana Elisabetta Cocciaretto a conquistare il torneo Wta di Losanna. Nella finale al cardopalma ha sconfitto la francese Burel, una vittoria che la fa diventare la numero 30 al mondo (superando Mayar Sherif) con 1420 punti complessivi. Per la Cocciaretto è il primo torneo Wta vinto in carriera e lo ha conquistato in tre set.