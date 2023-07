Cocciaretto più forte della pioggia a Wimbledon: Osorio battuta nel primo turno

Elisabetta Cocciaretto subito protagonista a Wimbledon. La tennista marchigiana ha battuto Camila Osorio Serrano con un perentorio 6-3, 6-4. Dopo una maxi attesa per colpa del meteo, la partita ha mantenuto le aspettative: ribaltoni, interruzioni ancora per pioggia, Osorio sempre pericolosa ma Cocciaretto capace di dare una sterzata al match nei momenti chiave.

Ora, sotto con la Masarova

Nel primo set Cocciaretto è stata raggiunta sul 3-3 (3-0) e, dopo l'interruzione per pioggia, il talento fermano ha piazzato l'allungo vincendo tre game di fila (6-3). Nel secondo set, con la partita frastagliata dalla pioggia, vede Osorio arrivare fino al 4-3 ma, non riuscendo ad essere efficace in battuta, concede campo all'italiana che mette in fila 3 game chiudendo il pomeriggio inglese con una vittoria. Nel secondo turno ci sarà la svizzera naturalizzata spagnola Masarova.