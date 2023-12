PORTO SANT'ELPIDIO - Auguri di Natale e di fine anno con la Protezione Civile, fiore all’occhiello del territorio. Bilancio e momento conviviale nella giornata di ieri, divisa in due momenti: assemblea alla Casa del Volontariato e pranzo al ristorante Il Gambero. Insieme Radio Club Costa Adriatica e il Gruppo comunale di volontariato. Il convegno si è aperto con il ricordo, da parte del presidente onorario Filippo Berdini, di Bruno Moretti, morto nove giorni fa, volontario sempre presente, attivo, e cuoco di riferimento all’interno del gruppo, impegnato a L’Aquila e in tutto il Centro Italia con il terremoto. Poi ci sono stati i saluti all’ex presidente, l’ex sindaco Nazareno Franchellucci, e il benvenuto al nuovo presidente, il sindaco Massimiliano Ciarpella.



In quanto all’attività 2023, ne hanno parlato Berdini e i coordinatori Bruno De Angelis e Cecilia Annibaldi. Sono state 2mila ore d’impegno su tutti i fronti, dalle calamità agli eventi civili, religiosi, sportivi, l’impegno con le scuole e la formazione. Berdini dice che si superano di gran lunga le 2mila ore considerando la manutenzione della sede, il Centro del riuso gestito da Bruno De Angelis, aperto quasi tutti i giorni per consegne e ritiri di vestiti. «Molte sono state le aperture del Coc – spiega Berdini – non solo per le allerte meteo ma anche per i grandi eventi, siamo stati super impegnati». Gli eventi sono stati: Carnevale, Primo Maggio passando, Palio del Mare, Notte più rosa, San Crispino, gare ciclistiche, Triathlon, gare podistiche, processioni, marcia diocesana. La Protezione Civile è un punto di riferimento nel Fermano, collabora con le associazioni del sociale. Tutti i mesi parte il camion e arriva a Porto d’Ascoli, per rifornire di alimenti le Vincenziane, collaborazioni anche con l’Ant. Quest’anno si sono aggiunti due trasferimenti di profughi a febbraio, c’è stato l’impegno in occasione dell’alluvione a Senigallia, a maggio, e allerte di vario genere.

Le azioni

Si aggiungono: l’esercitazione, la campagna Io non rischio, il Coc aperto per l’allerta arancione a ottobre. Il 14 novembre monitoraggi e aggiornamento del piano del Centro operativo. Corsi di formazione e attività con le scolaresche, i bambini hanno visitato la sede di via Garda, esperienza che sarà replicata nel 2024. In quanto alla sicurezza bisogna ringraziare gli operatori Safety del Radio Club Costa Adriatica, persone formate per la sicurezza nei grandi eventi, in supporto alla municipale. L’anno prossimo sarà il 25esimo anniversario del Gruppo comunale. «E’ stato un bellissimo momento di confronto, importantissimo il ruolo della Protezione Civile non solo nelle emergenze, ma per la gestione della quotidianità - ha concluso Ciarpella -. Il Gruppo comunale è sempre presente e svolge un ruolo fondamentale per la nostra città, a livello di sicurezza e di buone pratiche».