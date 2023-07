Wimbledon, Cocciaretto ingrana la terza: distrutta (6-3, 6-1) Masarova

Racchetta sull'erba, mani sul volto. Straripante Cocciaretto. La tennista marchigiana supera anche il secondo turno di Wimbledon e, dopo aver battuto Camila Osorio, fa fuori in 70 minuti la svizzera naturalizzata spagnola Rebeka Masarova, n. 66 Wta, in giornata no. Secco il risultato: 6-3, 6-1.

Prima volta al terzo turno

Prima volta al terzo turno di Wimbledon per Elisabetta Cocciaretto che, oggi, ha dominato tecnicamente e mentalmente l'avversarsaria, con un unico momento complicato nel quinto gioco del secondo set con tre palle annullate per il controbreack. L'ultimo piccolo scoglio prima della vittoria. Ora, sotto con Jessica Pegula o Cristina Bucsa.