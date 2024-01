Internazionali di Hobart, Cocciaretto subito fuori: la marchigiana crolla clamorosamente contro ​la Putintseva

ANCONA Clamorosa sconfitta per Elisabetta Cocciaretto inizia nel modo peggiore il suo 2024. La tennista anconetana classe 2001, n.45 del ranking, ha abbandonato subito gli internazionali di Hobart in Australia (lo scorso anno era arrivata in finale) dopo una gara ben condotta e poi clamorosamente sciupata contro la kazaka Yulia Putintseva.

L'andamento del match

Dopo un netto 0-6 nel primo set, la Cocciaretto si è fatta raggiungere con un 7-5 dall'avversaria salvo cedere al tie-break dove stava conducendo 3-5 fino a perdere 7-6 tra la delusione generale.