ANCONA È estremamente positivo il bilancio sportivo del 2023 del Coni Marche degli ultimi 12 mesi. Ad affermarlo il presidente regionale Coni Fabio Luna, attorniato dai due vice Giovanni Torresi (vicario) e Marco Porcarelli e da alcuni componenti di Giunta (Andrea Pietroni, Renato Camilli ed Armando Stopponi e dal delegato di Macerata Fabio Romagnoli) nell’incontro condotto da Andrea Carloni.

APPROFONDIMENTI

I riscontri

«Tutte le cinque province – ha rimarcato Luna – hanno fatto segnalare ottimi riscontri, grazie all’impegno messo in atto dalle varie componenti del nostro mondo, dalla Giunta al Consiglio, alla scuola Regionale dello sport ed a tutta la struttura del Coni Marche. A loro va il mio grazie in un anno impegnativo da tutti i punti di vista, non per ultimo per la nuova legge sulla riforma del lavoro nello sport che ha portato problemi aggiuntivi, dopo che nei mesi precedenti si erano dovuti affrontare pandemie, terremoto, alluvioni, caro bollette». Ovviamente positivo anche l’aspetto sportivo. «Non vorrei fare un torto a nessuno – le parole di Luna – ma ricordo che abbiamo ottenuto una decina d titoli mondiali e che i nostri atleti sono ben posizionati per quanto riguarda la partecipazione alle prossime Olimpiade». Luna ha posto l’accento su alcuni fiori all’occhiello del movimento:la base e la promozione che lo sport riesce a dare a livello turistico ed economico. Dagli Educamp Coni (centri sportivi multidisciplinari, rivolti a giovani e ragazzi tra i 5 ed 14 anni) alla bella partecipazione al Trofeo Coni, che continua a rappresentare la punta di diamante di tutta l’attività nazionale. «Positivi riscontri – ha sottolineato Luna - anche per il progetto Marche in Movimento, che prevede l’attività motoria nelle scuole elementari, che ha coinvolto ben 45mila bambini. Una bella e formativa esperienza che ha dato frutti importanti e che portiamo avanti da anni. Peccato che da quest’anno sarò direttamente il Ministero a gestirla ma a noi rimane l’orgoglio di avere fatto da apripista». Poi c’è l’aspetto della promozione turistica del territorio grazie allo sport. «Abbiamo proposto una serie di eventi nazionali ed internazionali che hanno fatto crescere economicamente il territorio. Partecipiamo da tempo alla Bit, dove presentiamo il fitto calendario delle nostre iniziative». Altri aspetti toccati sono stati quelli delle riqualificazione delle strutture sportive, dove le Marche hanno partecipato a due bandi per complessivi 15 milioni ed il Coni certificato 100 pareri di idoneità sportiva; i convegni organizzati con la Scuola Regionale dello Sport e la collaborazione con l’Università di Urbino; l’aspetto sociale e l’inclusione soprattutto per le attività ludiche sportive che il Coni Marche realizza nelle strutture penitenziarie della regione.

Le Olimpiadi

Infine il pensiero a Parigi 2024. «Non vorrei essere troppo ottimista – ha concluso – ma si potrebbe superare il record delle 15 presenze di Atene 2004. E con campioni che possono puntare in alto» come Gianmarco Tamberi, Tommaso Marini, le farfalle della ginnastica Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri; Alice Volpi, i ragazzi della squadra di ginnastica maschile (Lorenzo Casali, Matteo Levantesi, Mario Macchiati, Carlo Macchini, ndr), Elisabetta Cocciaretto nel tennis, Riccardo Pianosi nella vela, Simone Barontini nell’atletica, Simone di Cola nel nuoto, Luca Marziali nella pallanuoto, Leandro Mosca nella pallavolo; il trio del basket Achille Polonara, Alessandro Pajola e Luca Severini, Oscar Martinez nel sollevamento pesi. E altri ancora in lizza.