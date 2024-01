Australian Open: Elisabetta Cocciaretto al secondo turno, Camila Giorgi sbatte contro Azarenka

MELBOURNE - Tenniste marchigiane in chiaroscuro al primo turno degli Australian Open di Tennis, la prima prova stagionale del grande slam in corso a Melbourne: si qualifica Elisabetta Cocciaretto, si ferma subito la corsa di Camila Giorgi. L'italo argentina ha pagato lo scotto di un tabellone impietoso, che l'ha messa subito di fronte alla testa di serie numero 18 Viktoryja Azarenka. La bielorussa ha avuto la meglio con un combattutto 6-1 4-6 6-3.

La 22enne anconetana n. 66 del ranking Elisabetta Cocciaretto ha invece eliminato la 22enne svizzera Lulu Sun (n.193) con un rapido 6-1, 7-5. Al second tutno la aspetta l'americana Emma Navarro, testa di serie numero 27 del tabellone femminile.