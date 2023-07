Cocciaretto, Wimbledon finisce qui: infortunio alla caviglia e Pegula cannibale (6-4, 6-0)

Finisce al terzo turno (miglior risultato di sempre), a un passo dagli ottavi, la favola della marchigiana Elisabetta Cocciaretto a Wimbledon. Colpa, anche, di una distorsione alla caviglia patita all'alba della partita, dopo un solo game. Il gioco si è stoppato per una decina di minuti, poi la tennista fermana è ientrata in campo ma si è vista subito la sofferenza che provava su una superficie scivolosa come l'erba.

Pegula troppo forte

Ancora troppo forte, anche in condizioni normali, la numero 4 del Wta Jessica Pegula. Figuriamoci con una problema fisico. C'è stata partita fino al 5-4 del primo set per merito, soprattutto, della grinta infinita della marchigiana. La statunitense, dopo un primo set combattuto e vinto 6-4 in 47 minuti, con due palle break annullate dall'azzurra, nel secondo ha macinato punti su punti non lasciando neppure le briciole alla tennista fermana con un secco 6-0.