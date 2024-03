La Mantovani C5 campione nell'Under 19 regionale: ora i giovani dorici si giocheranno lo Scudetto di categoria

ANCONA Un percorso netto. Anzi, nettissimo. La Mantovani calcio a 5, storica società anconetana di Futsal, si aggiudica con pieno merito il primo posto nel campionato Under 19 regionale (categoria riservata ai club che non hanno la prima squadra nelle categorie nazionali di Futsal). Decisiva la vittoria di domenica scorsa - 25 marzo - nel derby interno al Palamassimo Galeazzi con il Pietralacroce '73 (7-0). Un traguardo tagliato con tre giornate d'anticipo rispetto alla fine della regular season che certifica un cammino, senza intoppi, fin qui produttivo di 64 punti. Dieci in più rispetto all'inseguitrice Jesi.

Una sola sconfitta

In 24 giornate disputate, la formazione guidata da mister Andrea Fiano e dal suo vice Simone Gallozzi, si è inceppata solo due volte.

Un pareggio, alla quarta, in trasferta con la Fermana Futsal e una sconfitta, due settimane fa, sul campo del Real Fabriano. Capocannoniere della squadra, fino a questo momento, Matteo Rocchi (37 reti) già nell'orbita della prima squadra (attualmente in zona playoff nel girone A di Serie C2) e della Rappresentativa Regionale che parteciperà al prossimo Torneo delle Regioni che si terrà in Calabria dal 24 aprile al 1 maggio.

Caccia allo Scudetto

Adesso, dopo le tre giornate mancanti per il termine della regular season (Alma Juventus Fano e Tolentino in casa, Jesi in trasferta), sarà caccia allo Scudetto di categoria con tutte le vincitrici in Italia delle varie Under 19 regionali. La Divisione Calcio a 5 non ha ancora reso note date e accoppiamenti ma intanto la società dorica - affiliata all'Us Ancona - si gode il momento e il traguardo.